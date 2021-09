Niort Niort Deux-Sèvres, Niort Visite découverte sur grand écran et en tribune suivie d’un concert d’orgue Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Visite découverte sur grand écran et en tribune suivie d’un concert d’orgue Niort, 19 septembre 2021, Niort. Visite découverte sur grand écran et en tribune suivie d’un concert d’orgue 2021-09-19 – 2021-09-19 Place Saint-Hilaire Eglise Saint-Hilaire

Niort Deux-Sèvres Avec l’association des Amis de l’Orgue de Saint-Hilaire.

