Saint-Calais Sarthe EUR 28 Au programme : 10h: RDV à l’OT VBA St-Calais

10h : De ruelle en quais, un guide

conférencier vous entrainera à

la découverte du patrimoine et

de l’histoire de Saint-Calais, de

la fondation de l’abbaye au VIe

siècle à la création d’un urbanisme moderne au XIXe siècle

12h15 : Repas à La Banque à St-Calais

