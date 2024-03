Visite découverte pour les enseignant.e.s au Musée des Plans-Reliefs Musée des Plans-Reliefs Paris, mercredi 27 mars 2024.

Le mercredi 27 mars 2024

de 14h30 à 16h30

.Public adultes. gratuit

Découvrez une collection unique au monde de maquettes ainsi que l’offre pour les scolaires proposée par le service des publics du musée.

Enseignant.e.s, connaissez-vous le musée des Plans-Reliefs ? Le

service des publics organise une visite guidée gratuite afin de vous

faire découvrir cette collection de maquettes historiques unique au monde et vous

présenter l’offre d’activités scolaires (ateliers, visites, parcours, etc.) pour les écoles primaires, collèges, et lycées. Le tout au cœur de l’emblématique Hôtel des Invalides.

Date et horaire : Mercredi 27 mars, 14h30. Visite gratuite

INSCRIPTION : pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr

Merci de préciser vos coordonnées, la discipline enseignée et le niveau.

Musée des Plans-Reliefs 129, rue de Grenelle 75007

Contact : https://www.museedesplansreliefs.culture.fr/visites-activites/individuels# pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr https://www.facebook.com/Plansreliefs https://www.facebook.com/Plansreliefs

Musée des Plans-Reliefs, G. Froger