Albi Hôtel Rochegude Albi, Tarn Visite découverte pour les 13-20 ans Hôtel Rochegude Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Visite découverte pour les 13-20 ans Hôtel Rochegude, 6 octobre 2021, Albi. Visite découverte pour les 13-20 ans

Hôtel Rochegude, le mercredi 6 octobre à 16:00

La MJC d’Albi et le centre d’art invite les 13-20 ans à une visite-découverte de l’exposition d’Isabel Carvalho. Accompagnées par une médiatrice du centre d’art et une animatrice de la MJC, les visites découvertes permettent d’échanger de manière libre autour du travail des artistes. Rdv à 16h au centre d’art Le Lait (Hôtel Rochegude). Gratuit

Gratuit

La MJC d’Albi et le centre d’art invite les 13-20 ans à une visite-découverte de l’exposition d’Isabel Carvalho. Hôtel Rochegude 28 rue Rochegude, Albi Albi Le Clos Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T16:00:00 2021-10-06T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Hôtel Rochegude Adresse 28 rue Rochegude, Albi Ville Albi lieuville Hôtel Rochegude Albi