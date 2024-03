Visite découverte Planet Exotica ZooParc Exotique Parc Planet Exotica Royan, vendredi 31 mai 2024.

Visite découverte Planet Exotica ZooParc Exotique Vivez l’aventure Planet Exotica ! 31 mai – 2 juin Parc Planet Exotica Vendredi 2 : scolaires sur réservation – Samedi et dimanche : 17€, 12€ pour les 3-12 ans, gratuit pour les – 3 ans. Animations gratuites : à 11h : ouistitis – à 14h : lézards du désert – à 15h : serpents – à 16h : crocodiles – à 17h : ouistitis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Vivez l’aventure Planet Exotica !

Le ZooParc Planet Exotica vous plonge dans un véritable univers exotique : serpents, crocodiles, alligators et autres reptiles, dinosaures, serres et jardins, plantes tropicales, bonzaïs ou olivier millénaire ; vous avez tout à découvrir !

En famille ou entre amis, partagez un agréable moment de détente, vivez l’aventure Planet Exotica !

Un parc pour toute la famille :

Du plus petit au plus grand, chacun trouvera de quoi satisfaire ses envies et sa curiosité, sa soif d’apprendre ou de s’amuser. Profitez d’un parc de 7,6 hectares et d’infrastructures adaptées à tous : espaces enfants, serres et jardins, reptiles et insectes, mini-ferme, musée et expositions, spectacles et activités, aire de pique-nique, bar et restauration sur place…

Des animations gratuites sont proposées : à 11h et à 17h : ouistitis / à 14h : lézards du désert / à 15h : serpents / à 16h : crocodiles.

Parc Planet Exotica 5 avenue des Fleurs de la Paix, 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Implanté au sein d’un parc verdoyant en plein cœur de Royan, Planet Exotica vous invite à découvrir un jardin botanique et zoologique de manière ludique et pédagogique. Aménagé au cœur des marais de Pousseau, venez découvrir le jardin anglais et ses essences variés, le jardin méditerranéen pour admirer un olivier millénaire, sans oublier le jardin zen et ses bonsaïs centenaires. Dans cet environnement hors du commun, venez explorer les serres tropicales et désertiques pour admirer plus de 300 reptiles du monde entier. Des animations sont proposées les week-ends et pendant les vacances scolaires : présentation des animaux, nourrissage des crocodiles, des serpents et des ouistitis !

