Agen Cathédrale Saint-Caprais Agen, Lot-et-Garonne Visite découverte patrimoine & street-art Cathédrale Saint-Caprais Agen Catégories d’évènement: Agen

Lot-et-Garonne

Visite découverte patrimoine & street-art Cathédrale Saint-Caprais, 18 septembre 2021, Agen. Visite découverte patrimoine & street-art

Cathédrale Saint-Caprais, le samedi 18 septembre à 16:00

### Parcours découverte des collages street-art & patrimoine. Parcours-découverte des collages de Juliette Armagnac, issus d’une collecte d’histoires et de recherche documentaires sur le site, le quartier, le mur de l’oeuvre… Accompagné par le Cedp47, dans le cadre des Instants de la Création de la Ville d’Agen.

Gratuit.

Parcours découverte des collages street-art & patrimoine. Cathédrale Saint-Caprais Place du Maréchal Foch, 47000 Agen Agen Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Agen, Lot-et-Garonne Autres Lieu Cathédrale Saint-Caprais Adresse Place du Maréchal Foch, 47000 Agen Ville Agen lieuville Cathédrale Saint-Caprais Agen