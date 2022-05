Visite découverte par les propriétaires Le Clos Saint-Gilles Saint-Christophe-sur-le-Nais Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saint-Christophe-sur-le-Nais

Visite découverte par les propriétaires Le Clos Saint-Gilles, 3 juin 2022, Saint-Christophe-sur-le-Nais. Visite découverte par les propriétaires

Le Clos Saint-Gilles, le vendredi 3 juin à 14:00 La visite, d’1 h environ, sera organisée par petits groupes pour les enfants accompagnés. L’accent sera mis sur la reconnaissance des arbres, suivi d’un échange pour partager les impressions. Le Clos Saint-Gilles 25 rue Saint-Gilles 37370 Saint-Christophe-sur-le-Nais Saint-Christophe-sur-le-Nais Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Saint-Christophe-sur-le-Nais Autres Lieu Le Clos Saint-Gilles Adresse 25 rue Saint-Gilles 37370 Saint-Christophe-sur-le-Nais Ville Saint-Christophe-sur-le-Nais lieuville Le Clos Saint-Gilles Saint-Christophe-sur-le-Nais Departement Indre-et-Loire

Le Clos Saint-Gilles Saint-Christophe-sur-le-Nais Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-christophe-sur-le-nais/

Visite découverte par les propriétaires Le Clos Saint-Gilles 2022-06-03 was last modified: by Visite découverte par les propriétaires Le Clos Saint-Gilles Le Clos Saint-Gilles 3 juin 2022 Le Clos Saint-Gilles Saint-Christophe-sur-le-Nais Saint-Christophe-sur-le-Nais

Saint-Christophe-sur-le-Nais Indre-et-Loire