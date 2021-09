Vierzon Ancien Cinéma Le France 2 Cher, Vierzon Visite découverte par le propriétaire Ancien Cinéma Le France 2 Vierzon Catégories d’évènement: Cher

Vierzon

Visite découverte par le propriétaire Ancien Cinéma Le France 2, 18 septembre 2021, Vierzon. Visite découverte par le propriétaire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ancien Cinéma Le France 2 Visite de ce lieu exceptionnellement ouvert, véritable petit musée composé d’une foule d’objets ayant trait au cinéma. Ancien Cinéma Le France 2 22 rue Gourdon 18100 Vierzon Vierzon Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cher, Vierzon Autres Lieu Ancien Cinéma Le France 2 Adresse 22 rue Gourdon 18100 Vierzon Ville Vierzon lieuville Ancien Cinéma Le France 2 Vierzon