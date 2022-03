Visite découverte ou re-découverte du musée Musée du jouet La Ferté-Macé Catégories d’évènement: La Ferté-Macé

Musée du jouet, le samedi 14 mai à 18:00 Collection de jeux et de jouets anciens des XIXe et XXe siècles (jeux de salon, jouets musicaux, techniques et électriques, optiques, jeux éducatifs, etc…). Musée du jouet 32 rue de la Victoire, 61200 La Ferté-Macé La Ferté-Macé Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

