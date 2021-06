Sedan Office de Tourisme Ardennes, Sedan Visite découverte Office de Tourisme Sedan

Visite découverte Office de Tourisme, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Sedan. Visite découverte

du mercredi 7 juillet au mardi 2 novembre à Office de Tourisme

De la fondation du château-fort à l’église Saint-Charles et de la manufacture du Gros Chien au Palais des Princes, sont abordées les différentes facettes du centre ancien. La visite idéale pour une première découverte de Sedan ! Rdv devant l’Office de Tourisme, 15 place d’Armes.

Réservation obligatoire.Tarifs : adultes 5,50 € / – de 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants 3,50 € / gratuité pour les habitants de Sedan et les – de 12 ans

La visite idéale pour une première découverte de Sedan ! Office de Tourisme 15 place d’Armes 08200 Sedan Sedan Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T15:00:00 2021-07-07T16:30:00;2021-08-04T15:00:00 2021-08-04T16:30:00;2021-10-26T15:00:00 2021-10-26T16:30:00;2021-11-02T15:00:00 2021-11-02T16:30:00

Détails Autres Lieu Office de Tourisme Adresse 15 place d'Armes 08200 Sedan Ville Sedan lieuville Office de Tourisme Sedan