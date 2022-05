Visite découverte Musée archéologique de Champagnole Champagnole Catégories d’évènement: Champagnole

Visite découverte Musée archéologique de Champagnole, 14 mai 2022 20:00, Champagnole. Nuit des musées Visite découverte Musée archéologique de Champagnole Samedi 14 mai, 20h00 Entrée libre sur inscription

Visite découverte de la nouvelle exposition temporaire !

Cette année, dans le cadre de la Nuit des Musées, le musée archéologique de la ville de Champagnole vous propose de découvrir en avant-première sa nouvelle exposition temporaire! Présentation de collections Gallo-romaines et Mérovingiennes. http://www.champagnole.fr/Musee-archeologique Free entry upon registration Saturday 14 May, 20:00

Show of Gallo-Roman and Merovingian collections Este año, en el marco de la Noche de los Museos, el museo arqueológico de la ciudad de Champagnole le propone descubrir en primicia su nueva exposición temporal! Entrada libre previa inscripción Sábado 14 mayo, 20:00 26 rue Baronne Delort, Champagnole, Jura, Bourgogne-Franche-Comté 39300 Champagnole Bourgogne-Franche-Comté

