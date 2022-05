VISITE DÉCOUVERTE – MELLERAY-LA-VALLÉE: MONTFOUCAULT Lassay-les-Châteaux, 19 juillet 2022, Lassay-les-Châteaux.

VISITE DÉCOUVERTE – MELLERAY-LA-VALLÉE: MONTFOUCAULT Lassay-les-Châteaux

2022-07-19 – 2022-07-19

Lassay-les-Châteaux Mayenne

A l’occasion de l’exposition De châteaux en pressoirs . Le patrimoine dévoilé du pays de Lassay au CIAP du château de Ste Suzanne, le Pays d’Art et d’Histoire vous propose une visite à 2 voix inédites ! Le lieu-dit de Montfoucault doit sa célébrité à la venue dans les années 1870 du peintre impressionniste Camille Pissarro qui rend visite à son ami Ludovic Piette. A travers les oeuvres des deux peintres et du patrimoine bâti toujours présent, venez découvrir ce hameau au milieu duquel la maison de Piette domine l’ensemble. Accompagnés d’un guide conférencier du Pays d’Art et d’Histoire et d’un chercheur de l’Inventaire, vous comprendrez mieux pourquoi ce lieu à tant fasciné Camille Pissarro;

Visite à deux voix inédites ! Au hameau de Montfoucault découvrez pourquoi ce lieu à tant fasciné Camille Pissarro, peintre impressionniste.

coevrons-mayenne@lamayenne.fr +33 2 43 58 13 06

Lassay-les-Châteaux

