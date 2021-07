Martigné-sur-Mayenne Martigné-sur-Mayenne Martigné-sur-Mayenne, Mayenne VISITE DÉCOUVERTE : MARTIGNÉ-SUR-MAYENNE Martigné-sur-Mayenne Martigné-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Martigné-sur-Mayenne

Rendez-vous devant l'église. Par sa situation sur la route royale, puis route nationale, reliant Paris à Brest, la commune de Martigné-sur-Mayenne a connu un passé prospère.

Partez à la découverte de ce bourg et de ses monuments dont l’église Saint-Georges d’origine romane qui renferme un bas-relief du 18ème siècle classé au titre des Monuments Historiques. Visites consacrées à la découverte d’un monument, d’un site ou d’une commune du Pays d’art et d’histoire. Rendez-vous devant l’église. Par sa situation sur la route royale, puis route nationale, reliant Paris à Brest, la commune de Martigné-sur-Mayenne a connu un passé prospère.

