du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Prieuré Saint Etienne / Guer

Cette chapelle est la plus ancienne du Morbihan et fut édifiée sur un site gallo-romain. Des matériaux de cette époque sont visibles dans sa construction, notamment dans le pignon est. A l’intérieur : peintures murales du XVe s., un magnifique retable du XVIIe s., des statues du XIIIe s.et du XVIIIe s. Pour l’occasion, des visites guidées se dérouleront entre 14h et 17h30. Pour les familles qui souhaitent découvrir le site sous un autre angle, un jeu de piste aura lieu à partir de 14h30. C’est l’occasion de tester votre esprit d’équipe et vos talents de détective ! Le départ des équipes se fait entre 14h30 et 16h. L’enquête dure une heure et demie. Inscriptions conseillées.

Entrée libre

Niché au cœur de la vallée de l’Oyon, le prieuré Saint-Étienne vous ouvre ses portes lors des Journées Européennes du Patrimoine.

Prieuré Saint Etienne / Guer Saint-Etienne 56380 Guer



2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00