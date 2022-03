Visite découverte libre et documentée du jardin pédagogique de l’association Relais Nature Jouy-Vélizy Jardin de Relais Nature Jouy-en-Josas Catégories d’évènement: Jouy-en-Josas

Jardin de Relais Nature, le dimanche 5 juin à 11:00

Jardin de Relais Nature, le dimanche 5 juin à 11:00

Visite du jardin pédagogique du Relais Nature Jouy-Vélizy. Au cours de votre circuit libre dans les allées, vous découvrirez une exposition ayant pour thème : les jardins face au changement climatique et des applications concrètes correspondant aux multiples enjeux. Les thèmes abordés : la gestion de l’eau, la sélection des végétaux, l’accueil des insectes auxiliaires, les techniques de culture.

Entrée libre sans inscription

Nous vous proposons un circuit libre et documenté pour découvrir les effets du changement climatique dans notre potager pédagogique et les solutions expérimentées pour y remédier. Jardin de Relais Nature Domaine de la Cour Roland 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas Yvelines

2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T18:00:00

