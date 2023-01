Visite découverte : les vestiges de la Grande Guerre Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Sainte-Marie-aux-Mines

Visite découverte : les vestiges de la Grande Guerre Sainte-Marie-aux-Mines, 13 juillet 2023, Sainte-Marie-aux-Mines . Visite découverte : les vestiges de la Grande Guerre Place du Prensureux Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

2023-07-13 – 2023-07-27 Sainte-Marie-aux-Mines

Haut-Rhin A l’occasion de sa programmation estivale, le Pays d’Art et d’Histoire vous propose de participer à une randonnée sur les vestiges de la Grande Guerre aux dates suivantes : Jeudi 13-20-27 Juillet et 3-10-17-24 Août 2023. RDV à 14H devant l’office du tourisme du Val d’Argent – Place Prensureux à Sainte-Marie-aux-Mines. Prévoir un déplacement avec votre voiture personnelle jusqu’à la Côte d’Echery. Durée : 3H environ, faible dénivelé, parcours de 6 kms. Durant la 1ère guerre mondiale, le Val d’Argent fut une vallée du front. Pour la protéger, les troupes allemandes fortifièrent leurs lignes défensives à près de 700 mètres d’altitude, par la construction de blockhaus, de tranchées et d’un réseau de transport militaire spécifique. Découvrez les vestiges de cette guerre de montagne, à travers une randonnée découverte, dans le secteur Pain de Sucre, en compagnie d’un guide du Pays d’Art et d’Histoire. Gratuit. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Val d’Argent au 03 89 58 80 50 ou par mail : tourisme@valdargent.com +33 3 89 58 80 50 Sainte-Marie-aux-Mines

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Sainte-Marie-aux-Mines Autres Lieu Sainte-Marie-aux-Mines Adresse Place du Prensureux Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin Ville Sainte-Marie-aux-Mines lieuville Sainte-Marie-aux-Mines Departement Haut-Rhin

Visite découverte : les vestiges de la Grande Guerre Sainte-Marie-aux-Mines 2023-07-13 was last modified: by Visite découverte : les vestiges de la Grande Guerre Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines 13 juillet 2023 Haut-Rhin Place du Prensureux Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin Sainte-Marie-aux-Mines

Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin