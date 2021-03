Grasse Grasse Alpes-Maritimes, Grasse Visite découverte « Les Lieux de Mémoire » Grasse Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Grasse

Visite découverte « Les Lieux de Mémoire », 20 mars 2021-20 mars 2021, Grasse. Visite découverte « Les Lieux de Mémoire » 2021-03-20 15:00:00 15:00:00 – 2021-03-20 16:30:00 16:30:00 Maison du Patrimoine 22 rue de l’Oratoire

Grasse Alpes-Maritimes Grasse EUR Venez découvrir la statuaire urbaine, les hommages aux grands hommes grassois mais aussi les hommages rendus après les guerres, tous ces monuments qui façonnent Grasse et la mémoire collective d’une ville. animation.patrimoine@ville-grasse.fr +33 4 97 05 58 70 Venez découvrir la statuaire urbaine, les hommages aux grands hommes grassois mais aussi les hommages rendus après les guerres, tous ces monuments qui façonnent Grasse et la mémoire collective d’une ville.

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Grasse Autres Lieu Grasse Adresse Maison du Patrimoine 22 rue de l'Oratoire Ville Grasse