Saint-Just Maison Mégalithes et Landes Ille-et-Vilaine, Saint-Just Visite découverte : les alignements de menhirs du Moulin Maison Mégalithes et Landes Saint-Just Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Just

Visite découverte : les alignements de menhirs du Moulin Maison Mégalithes et Landes, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Just. Visite découverte : les alignements de menhirs du Moulin

Maison Mégalithes et Landes, le samedi 18 septembre à 10:30

Venez faire la connaissance d’une superbe file de menhirs, dont la construction remonte à la période Néolithique. A l’issue de la visite, vous aurez même la possibilité de tester par vous même une technique envisagée pour le déplacement de ces blocs, de plusieurs tonnes, avec les moyens préhistoriques. Relèverez vous le défi ?

Gratuit, à partir de 7 ans, prévoir de bonnes chaussures et vêtements adaptés à la météo.

Visite sur le site, suivie d’un déplacement de bloc mégalithique Maison Mégalithes et Landes 10 allée des Cerisiers 35550 Saint-Just Saint-Just Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Just Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison Mégalithes et Landes Adresse 10 allée des Cerisiers 35550 Saint-Just Ville Saint-Just lieuville Maison Mégalithes et Landes Saint-Just