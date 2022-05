VISITE DÉCOUVERTE – LE RIBAY Le Ribay, 27 juillet 2022, Le Ribay.

2022-07-27 – 2022-07-27

Le Ribay Mayenne Le Ribay

Traversée par l’ancienne route royale, aujourd’hui Nationale 12, menant de Paris à Brest, la commune du Ribay a su en profiter. Par cette position stratégique, elle a vu naturellement l’implantation d’un bureau de postes et de télégraphes et d’une gendarmerie. Avec le Pays d’Art et d’Histoire, partez à la rencontre de ces institutions; ainsi que de l’église St Ouen, de l’ancien presbytère et des anciennes écoles.

oevrons-mayenne@lamayenne.fr +33 2 43 58 13 06

