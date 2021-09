Montigny-le-Bretonneux Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Visite découverte “Le renouveau des aires de jeux en France – 1968-1978” Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines

Visite découverte “Le renouveau des aires de jeux en France – 1968-1978” Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, 18 septembre 2021, Montigny-le-Bretonneux. Visite découverte “Le renouveau des aires de jeux en France – 1968-1978”

du samedi 18 septembre au mardi 12 octobre à Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines

La place de l’enfant au sein de la ville et la réflexion sur ses besoins spécifiques amènent quelques artistes et aménageurs à proposer à l’enfant des villes de nouvelles formes ludiques dans l’espace public. Très affirmées par leur présence visuelle, ces aires de jeux contrastent avec l’architecture des bâtiments environnants et soulignent avec force la vitalité de l’enfance et l’importance du jeu. _Durée : 1h – Gratuit- Réservation obligatoire (nombre de places limité)_

Durée : 1h – Gratuit- Réservation obligatoire (nombre de places limité)

Une visite guidée privilégiée en compagnie de Stéphane Jacob, commissaire de l’exposition. Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Saint-Quentin Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-10-12T18:30:00 2021-10-12T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Autres Lieu Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Adresse Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Ville Montigny-le-Bretonneux lieuville Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux