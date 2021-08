Montabard Montabard Montabard, Orne Visite découverte “Le patrimoine de Montabard” Montabard Montabard Catégories d’évènement: Montabard

Orne

Visite découverte “Le patrimoine de Montabard” Montabard, 27 août 2021, Montabard. Visite découverte “Le patrimoine de Montabard” 2021-08-27 14:30:00 – 2021-08-27 16:30:00

Montabard Orne Montabard Découverte historique et patrimoniale du village de Montabard. Découverte historique et patrimoniale du village de Montabard. tourisme@argentan-intercom.fr +33 2 33 67 12 48 Découverte historique et patrimoniale du village de Montabard. dernière mise à jour : 2021-08-21 par Argentan Intercom

Détails Catégories d’évènement: Montabard, Orne Autres Lieu Montabard Adresse Ville Montabard lieuville 48.81637#-0.09593