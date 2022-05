Visite découverte “Le parc Longchamp et l’eau à Marseille” Muséum d’histoire naturelle Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Visite découverte “Le parc Longchamp et l’eau à Marseille” Muséum d’histoire naturelle, 4 juin 2022, Marseille. Visite découverte “Le parc Longchamp et l’eau à Marseille”

Muséum d’histoire naturelle, le samedi 4 juin à 15:00 sur inscription

Balade dans le Parc Longchamp au travers de l’histoire singulière qui le lie à l’arrivée des eaux de la Durance via le Canal de Marseille, au milieu du 19e siècle. Muséum d’histoire naturelle Rue Espérandieu – 13004 Marseille Marseille Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:30:00

