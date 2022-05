Visite découverte Le Jardin de la Folie Hubert Meung-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Meung-sur-Loire

Visite découverte Le Jardin de la Folie Hubert, 4 juin 2022, Meung-sur-Loire. Visite découverte

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Le Jardin de la Folie Hubert Tarifs : Entrée adulte 6 € et Gratuit pour les moins de 18 ans

Venez admirer et flâner dans ce jardin où coexistent une surprenante variété botanique, des collections de fleurs, de cactées, de plantes méditerranéennes et des bassins alimentés par les Mauves Le Jardin de la Folie Hubert 41 route des Marais, 45130 Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Meung-sur-Loire Autres Lieu Le Jardin de la Folie Hubert Adresse 41 route des Marais, 45130 Meung-sur-Loire Ville Meung-sur-Loire lieuville Le Jardin de la Folie Hubert Meung-sur-Loire Departement Loiret

Le Jardin de la Folie Hubert Meung-sur-Loire Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meung-sur-loire/

Visite découverte Le Jardin de la Folie Hubert 2022-06-04 was last modified: by Visite découverte Le Jardin de la Folie Hubert Le Jardin de la Folie Hubert 4 juin 2022 Le Jardin de la Folie Hubert Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire

Meung-sur-Loire Loiret