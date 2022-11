Visite découverte « Le Château de Vitré » Vitré Vitré Catégories d’évènement: 35500

Vitré

Visite découverte « Le Château de Vitré » Vitré, 30 décembre 2021, Vitré. Visite découverte « Le Château de Vitré »

Château de Vitré Place du Château Vitré 35500 Place du Château Château de Vitré

2021-12-30 – 2022-10-22

Place du Château Château de Vitré

Vitré

35500 Visite guidée du château (des extérieurs) les samedis et dimanches du 1er octobre au 31 décembre. Visite guidée de 45 minutes. Deux départs à 14h30 et 15h30. Billet à retirer à l’accueil du Château de Vitré. Visites comprises dans l’achat d’une entrée musée. Tout public. musees@mairie-vitre.fr +33 2 99 75 04 54 Place du Château Château de Vitré Vitré

dernière mise à jour : 2022-11-09 par

Détails Catégories d’évènement: 35500, Vitré Autres Lieu Vitré Adresse Vitré 35500 Place du Château Château de Vitré Ville Vitré lieuville Place du Château Château de Vitré Vitré Departement 35500

Vitré Vitré 35500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitre/

Visite découverte « Le Château de Vitré » Vitré 2021-12-30 was last modified: by Visite découverte « Le Château de Vitré » Vitré Vitré 30 décembre 2021 35500 Château de Vitré Place du Château Vitré 35500 vitré

Vitré 35500