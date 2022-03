VISITE DÉCOUVERTE – LA PELOUSE A LA SAISON DES ORCHIDEES ET DES OISEAUX Villécloye Villécloye Catégories d’évènement: Meuse

Villécloye Meuse Villécloye Sa. 7 mai 2022 : VILLECLOYE- Côte du Mont- dans le cadre du LIFE Connexions- la pelouse à la saison des orchidées et les oiseaux_ durée 2h – 14h au cimetière – animateurs : Nicolas Avril et Dominique LANDRAGIN_ réservations OT du Pays de Montmédy

« Dans le cadre du LIFE Connexions, porté par la France et la Belgique visant à préserver un réseau de pelouse calcaire, découverte des orchidées et reconnaissance des chants d’oiseaux. Distillation de quelques poèmes en cours de ballade. Un point sera fait sur les actions de gestion entreprises sur 2021 dans le cadre du LIFE. réservations et renseignements: Office de Tourisme du Pays de Montmédy: 03 29 80 15 90 ou tourisme.otpaysdemontmedy@gmail.com tourisme.otpaysdemontmedy@gmail.com +33 3 29 80 15 90 JM Geoffroy

