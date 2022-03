VISITE DECOUVERTE – LA MEMOIRE EN FILIGRANE Sérignan Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

VISITE DECOUVERTE – LA MEMOIRE EN FILIGRANE Sérignan, 6 mars 2022, Sérignan.

Partez à la découverte de l'exposition de Anne et Patrick Poirier, en compagnie d'une médiatrice du Mrac. +33 4 67 17 88 95

