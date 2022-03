Visite découverte : La Chartreuse au fil des siècles Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon Catégories d’évènement: Gard

Visite découverte : La Chartreuse au fil des siècles
La Chartreuse 58 Rue de la République Villeneuve-lès-Avignon
2022-04-03

11:00:00

Villeneuve-lès-Avignon Gard Villeneuve-lès-Avignon Au pied du Mont Andaon et à l’ombre du fort Saint André, la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon a connu plusieurs vies jusqu’à aujourd’hui.

Une visite guidée pour en découvrir les richesses. accueil@chartreuse.org +33 4 90 15 24 24 http://www.chartreuse.org/ La Chartreuse 58 Rue de la République Villeneuve-lès-Avignon

