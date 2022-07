VISITE DÉCOUVERTE La Chartre-sur-le-Loir La Chartre-sur-le-Loir Catégories d’évènement: La Chartre-sur-le-Loir

Sarthe La Chartre-sur-le-Loir 3 EUR Dominée par le haut coteau où subsistent deux mottes féodales, La Chartre s’est développée autour des bras du Loir, bordés de plusieurs dizaines de lavoirs. C’est une petite ville de passage et d’échanges commerciaux depuis des siècles, très attachante. Infos pratiques :

Tarif plein : 5 €. Tarif réduit : 3 € (- de 15 ans et demandeurs d’emploi). Gratuit : – de 5 ans.

