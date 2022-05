Visite découverte Jardins du château de Châteaudun Châteaudun Catégories d’évènement: Châteaudun

Eure-et-Loir

Visite découverte Jardins du château de Châteaudun, 3 juin 2022, Châteaudun. Visite découverte

le vendredi 3 juin à Jardins du château de Châteaudun Sur inscription

Cette année, les rendez-vous aux jardins au château de Châteaudun s’adressent aussi aux scolaires. L’occasion de visiter les jardins et de les sensibiliser aux questions environnementales. Jardins du château de Châteaudun Place Jehan-de-Dunois 28200 Châteaudun Châteaudun Saint-Jean Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T11:30:00;2022-06-03T14:30:00 2022-06-03T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châteaudun, Eure-et-Loir Autres Lieu Jardins du château de Châteaudun Adresse Place Jehan-de-Dunois 28200 Châteaudun Ville Châteaudun lieuville Jardins du château de Châteaudun Châteaudun Departement Eure-et-Loir

Jardins du château de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaudun/

Visite découverte Jardins du château de Châteaudun 2022-06-03 was last modified: by Visite découverte Jardins du château de Châteaudun Jardins du château de Châteaudun 3 juin 2022 Châteaudun Jardins du château de Châteaudun Châteaudun

Châteaudun Eure-et-Loir