Jardin de l’Abbaye – Square Lucien Beaufrère et jardins associés, le samedi 4 juin à 15:00 Rendez-vous sur place, devant l’auditorium du jardin.

Visite guidée permettant de découvrir l’histoire de ce jardin classé mais aussi de comprendre les problématiques liées à l’entretien d’un jardin de style Art Déco. Jardin de l’Abbaye – Square Lucien Beaufrère et jardins associés Place Fernand-Micouraud, 18100 Vierzon Vierzon Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:00:00

