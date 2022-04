Visite découverte : Islam à la Goutte d’Or Institut des Cultures d’Islam Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Visite découverte : Islam à la Goutte d’Or Institut des Cultures d’Islam, 2 juillet 2022, Paris. Le samedi 02 juillet 2022

de 11h00 à 13h00

. payant Tarif plein : 12€ Tarif réduit : 8€ Réservations 48h à l’avance

De mosquées en madrasas, en passant par les librairies islamiques et les magasins d’articles religieux, cette visite propose de mieux connaître les habitudes et les rituels liés à la deuxième religion de France, à travers les lieux du quartier qui lui sont dédiés. De mosquées en madrasas, en passant par les librairies islamiques et les magasins d’articles religieux, cette visite propose de mieux connaître les habitudes et les rituels liés à la deuxième religion de France, à travers les lieux du quartier qui lui sont dédiés. Jacky Libaud est guide conférencier et jardinier. Il partage avec le public son enthousiasme pour l’histoire et l’architecture. Institut des Cultures d’Islam 19, rue Léon 75018 Paris Contact : https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/islam-a-la-goutte-dor/ 01 53 09 99 84 accueil@ici.paris https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/islam-a-la-goutte-dor/

Jacky Libaud © ICI

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Institut des Cultures d'Islam Adresse 19, rue Léon Ville Paris lieuville Institut des Cultures d'Islam Paris Departement Paris

