Visite découverte inédite : agriculture et paysage en harmonie, un parc dessiné par le comte de Choulot à Saint-Brisson Maison du parc naturel régional du Morvan Saint-Brisson

Visite découverte inédite : agriculture et paysage en harmonie, un parc dessiné par le comte de Choulot à Saint-Brisson Visite découverte de la propriété et des jardins de la maison du parc à Saint-Brisson sous le prisme des dessins du comte de Choulot, célèbre paysagiste du XIXe siècle. En effet, celui-ci a travaillé… Samedi 1 juin, 14h30 Maison du parc naturel régional du Morvan Places limitées | Réservation conseillée | Parcours de 2 km environ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:30:00+02:00

Fin : 2024-06-01T16:00:00+02:00

Visite découverte de la propriété et des jardins de la maison du parc à Saint-Brisson sous le prisme des dessins du comte de Choulot, célèbre paysagiste du XIXe siècle. En effet, celui-ci a travaillé en 1858 sur un plan qui mêle de façon harmonieuse les vocations agricoles et paysagères pour le château de Saint-Brisson, et dont de nombreuses traces sont encore lisibles aujourd’hui.

La visite se fera à plusieurs voix, entre lecture de paysage entre passé et présent, lectures de texte du comte de Choulot et anecdotes historiques sur le lieu.

Une signature de l’ouvrage consacré au comte de Choulot et à ses œuvres, par ses deux auteures, aura lieu à l’issue de la visite.

Cet événement est le fruit d’un partenariat entre le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) de la Nièvre et le parc naturel régional du Morvan.

Maison du parc naturel régional du Morvan 530 route de Saulieu 58230 SAINT-BRISSON Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 78 79 57 https://www.parcdumorvan.org/ https://www.facebook.com/MaisonduParcduMorvan [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 78 79 57 »}] La maison du parc à Saint-Brisson est un domaine de 40 hectares, ouvert au public qui regroupe aussi bien le siège du Parc naturel régional du Morvan, que deux musées, une multitude d’aménagements pédagogiques, un herbularium, une réserve naturelle régionale, un bistrot, ainsi que la Maison du tourisme du Parc naturel régional du Morvan.

Elle est installée dans l’ancienne propriété du « château » de Saint-Brisson, datant du début du XIXe siècle. Les jardins sont en partie dus au Comte de Choulot, célèbre paysagiste du XIXe siècle. La propriété a ensuite été remaniée au début des années 1930 avant de devenir le siège du parc naturel régional du Morvan en 1975. Un parking est disponible | Des sanitaires sont à la disposition des visiteurs | Une partie de la propriété est accessible PMR.

