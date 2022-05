Visite découverte filière “Végétal local” aux terrasses de Léotoing Sentier de la biodiversité Léotoing Catégories d’évènement: Haute-Loire

Accueil du 3 au 5 juin de 10h à 12h et de 15h à 17h Présence sur le site des terrasses sous la forteresse médiévale. Découverte de l’histoire des terrasses et de l’engagement de l’association pour la remise en culture, vigne, plantes aromatiques, oliveraie expérimentale. Présentation de la création de la collection “Végétal local” en partenariat avec le CBNMC.

accès libre, voire les horaires pour la visite commentée

Découverte de la création de la filière "Végétal local" sur les terrasses de Léotoing
Sentier de la biodiversité
le bourg 43410 Léotoing

