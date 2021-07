Mayenne Mayenne Mayenne VISITE DÉCOUVERTE : FAUBOURG SAINT-MARTIN À MAYENNE Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

Mayenne Mayenne 3.5 EUR Venez vous immerger dans ce quartier autrefois faubourg de la ville de Mayenne qui s’est développé dès le 11ème siècle autour de l’église Saint-Martin. Particulièrement touché par les bombardements durant la Seconde Guerre mondiale, cet ancien quartier populaire a connu de nombreux bouleversements historiques. De la porte Montaise à l’hôpital du Saint-Esprit en passant par les abattoirs, venez découvrir un pan de l’histoire presque oublié de la ville de Mayenne ! Découverte d’un monument, d’un site ou d’une commune du Pays d’art et d’histoire. coevrons-mayenne@lamayenne.fr Venez vous immerger dans ce quartier autrefois faubourg de la ville de Mayenne qui s’est développé dès le 11ème siècle autour de l’église Saint-Martin. Particulièrement touché par les bombardements durant la Seconde Guerre mondiale, cet ancien quartier populaire a connu de nombreux bouleversements historiques. De la porte Montaise à l’hôpital du Saint-Esprit en passant par les abattoirs, venez découvrir un pan de l’histoire presque oublié de la ville de Mayenne ! dernière mise à jour : 2021-06-21 par

