du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin

Le jardin de Marguerite en fête ! ——————————— ### Le jardin médiéval du château de Montrond les Bains vous invite : Autour des 4 jardins (potager, verger, espace détente et jardin des plantes arômatiques et médicinales) vous pourrez participer à des jeux, des animations en rapport avec le jardin, déguster des boissons médiévales et goûter des glaces originales, acheter des plantes, découvrir des animaux…

Jardin médiéval du château de Montrond-les-Bains 116, promenade Marguerite d'Albon, 42210 Montrond-les-Bains, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

