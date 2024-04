Visite découverte et atelier familial au jardin du Musée des Arts décoratifs de Namur Pôle muséal Les Bateliers Namur, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Le Musée des Arts décoratifs a pour décor un très bel ancien hôtel particulier du Siècle des Lumières, celui des comtes de Groesbeeck. L’édifice est inscrit au Patrimoiune exceptionnel de Wallonie en 2022 et classé comme monument depuis 1934. Le musée présente une collection d’art décoratif fort complète du 17e au 19e siècle et témoigne de la vie quotidienne de l’aristocratie au 18e siècle.

Son jardin est imaginé en 1937 par Hector Mathieu. Il le conçoit avec quatre parterres de buis et d’ifs taillés entourant une pièce d’eau tout en créant une perspective symétrique. Le pavillon d’origine élevé au fond du parc la renforce davantage. Ces éléments rappellent les principes du jardin à la française. Au sein de cette régularité, une touche de Romantisme à l’anglaise apparaît grâce à un tulipier bicentenaire qualifié d’arbre remarquable.

Après la restauration de l’hôtel en 2016, le jardin a été rénové par le service des Espaces Verts de la Ville. Comme à l’origine, de la brique pilée a été épandue entre les buis pour faire ressortir le dessin des broderies et une collection de pivoines a été plantée pour remplacer les anciens rosiers malades. D’ancestraux tilleuls palissés délimitent la composition. Le jardin du Musée des Arts décoratifs est orné de sculptures anciennes et contemporaines telles les « chaises-poèmes » du sculpteur québécois Michel Goulet, rendant hommage au poète Henri Michaux.

Le samedi 1er juin: visite commentée du jardin par le conservateur à 11h, 13h et 14h30 (durée 1h).

Le dimanche 2 juin: visite et atelier créatif pour les familles « Mon petit jardin à la française » à 10h30, 13h30 et 15h30 (durée 1h30).

Tout le week-end de 10 à 18h, possibilité de découvrir le jardin par soi-même pour les familles avec le carnet pédagogique gratuit « Le jardin du musée ».

Pôle muséal Les Bateliers 7 Rue Saintraint 5000 Namur Namur 5000 Namur Namur Province de Namur +32 (0)81 24 87 20 http://www.lesbateliers.namur.be https://www.facebook.com/lesbateliersnamur;https://www.facebook.com/museeartsdecoratifsnamur/ [{« type »: « phone », « value »: « +32 (0)81 24 87 20 »}] Situés en plein cœur de Namur, Le Pôle muséal des Bateliers accueille deux institutions muséales de la Ville, le Musée archéologique et le Musée des Arts décoratifs, ainsi que trois jardins; le jardin à la française du Musée des Arts décoratifs, le jardin public des Bateliers et le Jardin des Poètes.

Le Musée archéologique de Namur est implanté sur les fondations de l’ancienne école des Bateliers et relié par une impressionnante galerie vitrée à l’ancienne chapelle des Bateliers, bâtiment repris à l’inventaire du patrimoine du 19e siècle et accueil des musées communaux.

L’ancien hôtel particulier des comtes de Groesbeeck et des marquis de Croix, édifice du 18e siècle classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie, complète l’ensemble grâce à sa cour de service, nouvellement vitrée, qui le relie à la chapelle. Écrin du Musée des Arts décoratifs, l’hôtel a vu doubler sa superficie accessible au public grâce à l’affectation des écuries en boutique ; du fenil en salle pédagogique/auditorium; de la cour de service et du garage à carrosses en nouvelles salles d’expositions temporaires. Dans le cadre des restaurations intérieures à venir, d’autres espaces autrefois inaccessibles compléteront les dispositifs de médiation-muséographie. La remise en état du jardin à la française par le service des Espaces verts a permis de l’enrichit tant d’œuvres sculptées anciennes que d’œuvres contemporaines telles les chaises poèmes.

Appelé à devenir l’Ilot des Bateliers, le complexe connectera le Musée provincial Félicien Rops, la Maison de la Poésie et de la langue française et la Maison du conte par les nouveaux jardins publics des Bateliers et des Poètes. 2018 a vu l’ouverture progressive de cet ensemble culturel unique lors des expositions “Fleurs”. Depuis, le complexe s’ouvre au public lors de grands évènements culturels (Namur en Mai, les Journées du Patrimoine, la Fête de la Musique, etc.). Parking voitures Place Saint-Aubain à 100 m

Transports en commun :

Bus : 1, 2 ,3 ,5, 9, 51, 80 – Arrêt Rue de Bruxelles (5 min. de marche à pied)

Train : Gare SNCB Namur (10 min. de marche à pied)

Station 24 de location de vélo rue du Collège à 30 m

RAVEL ligne 142 à 100 m

Namourette : Arrêt sur la Sambre au quai des Joghiers à 100 m

