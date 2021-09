Stenay Atelier Lalo Céram Meuse, Stenay Visite découverte et atelier de céramique Atelier Lalo Céram Stenay Catégories d’évènement: Meuse

Stenay

Visite découverte et atelier de céramique Atelier Lalo Céram, 18 septembre 2021, Stenay. Visite découverte et atelier de céramique

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Atelier Lalo Céram

### Découvrez l’atelier de céramique et le savoir-faire de l’artiste Laurence Gaillard et participez à des animations ! Au programme : * visites guidées gratuites de l’atelier (durée 30 minutes) à 11h, 15h et 17h * salon de thé et tisanes éphémères * atelier payant « terre d’argile » pour tous, sur réservation, tarif 8 € par personne (atelier, fournitures et cuisson compris).

Visite gratuite, entrée libre. Atelier payant 8€ (atelier, fournitures et cuisson compris), sur inscription.

Découvrez l’atelier de céramique et le savoir-faire de l’artiste Laurence Gaillard et participez à des animations ! Atelier Lalo Céram 17 rue du Moulin, 55700 Stenay Stenay Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Stenay Autres Lieu Atelier Lalo Céram Adresse 17 rue du Moulin, 55700 Stenay Ville Stenay lieuville Atelier Lalo Céram Stenay