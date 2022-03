Visite découverte et animations Jardin botanique de l’Aubrac Saint-Chély-d'Aubrac Catégories d’évènement: Aveyron

Visite découverte et animations

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin botanique de l'Aubrac

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin botanique de l’Aubrac

« Quand l’art s’invite au jardin. Les drailles blanches », exposition de photographies de Lucy Bressy sur la transhumance en Mongolie flore, dans le cadre du Festival Phot’Aubrac. « La flore de l’Aubrac », visite guidée à la découverte de la flore sauvace locale et sur l’adaptation du jardin au changement climatique à partir de l’observation du talus de plantes de rocaille peu gourmandes en eau, dimanche à 14 h 30 (durée : 2 h, sur inscription, 20 personnes). « La laine feutrée », atelier pour enfants et adolescents d’initiation à la laine feutrée et de fabrication de fleurs en laine de mouton, dimanche à 14 h 30 (durée : 2 h, sur inscription, 10 participants). Journées de découvertes Jardin botanique de l’Aubrac Saint-Chely-d’Aubrac, Aubrac, Aveyron, Occitanie Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

2022-06-04 2022-06-05

