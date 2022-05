Visite, découverte et activités au Jardin Botanique de Metz Jardin botanique de Metz Montigny-lès-Metz Catégories d’évènement: Montigny-lès-Metz

Moselle

Visite, découverte et activités au Jardin Botanique de Metz Jardin botanique de Metz, 4 juin 2022, Montigny-lès-Metz. Visite, découverte et activités au Jardin Botanique de Metz

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin botanique de Metz

Dans le cadre de la 19ème édition en France et 4ème en Europe, le Jardin Botanique de Metz participe aux Rendez-vous aux Jardins 2022. Au programme : exposition, conférence, stands partenaires, animations gourmandes, séance de cinéma, jeux en bois, etc. Plus d’informations sur Metz.fr Le Jardin Botanique de Metz participe à l’édition 2022 des Rendez-vous aux Jardins et vous invite à cette occasion à découvrir différentes activités ! Jardin botanique de Metz 27, ter rue de Pont-à-Mousson, Montigny-lès-Metz, Moselle, Grand Est Montigny-lès-Metz Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T12:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T12:00:00 2022-06-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montigny-lès-Metz, Moselle Autres Lieu Jardin botanique de Metz Adresse 27, ter rue de Pont-à-Mousson, Montigny-lès-Metz, Moselle, Grand Est Ville Montigny-lès-Metz lieuville Jardin botanique de Metz Montigny-lès-Metz Departement Moselle

Jardin botanique de Metz Montigny-lès-Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montigny-les-metz/

Visite, découverte et activités au Jardin Botanique de Metz Jardin botanique de Metz 2022-06-04 was last modified: by Visite, découverte et activités au Jardin Botanique de Metz Jardin botanique de Metz Jardin botanique de Metz 4 juin 2022 Jardin botanique de Metz Montigny-lès-Metz Montigny-lès-Metz

Montigny-lès-Metz Moselle