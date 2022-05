Visite découverte enfants – Le prince et le saumon MEG, 5 juin 2022, Genève.

le dimanche 5 juin à MEG

«Faire face à l’urgence environnementale: des rendez-vous pour réfléchir et agir»: Alimentation, responsabilités et durabilité. Issue d’une collaboration inédite entre l’artiste Genevoise Myriam Boucris de la compagnie Tohu Wa Bohu et des artistes Ts’msyen d’Alaska Gavin Hudson et David R. Boxley, cette visite découverte propose à vos enfants d’expérimenter grâce à la danse et aux sons un conte qui évoque la relation qu’entretiennent les Ts’msyen avec le peuple des Saumons et nous rappelle notre responsabilité envers notre environnement. L’activité est réservée aux enfants de 2 à 5 ans accompagné-e-s d’un-e adulte. L’activité a lieu deux fois dans la journée, une fois de 10h à 11h puis de 11h15 à 12h15. Lors de ce « Rendez-vous pour réfléchir et agir » nous nous penchons sur la question de l’alimentation. Partout dans le monde les cultures et les pratiques des peuples autochtones sont fondées sur le maintien de bonnes relations avec les divers éléments qui composent l’écosystème et sur l’utilisation durable des ressources. Le principe de la gestion responsable des ressources naturelles qu’ils défendent se reflète de plus en plus dans l’action mondiale en faveur de l’environnement. Ce principe est également essentiel quant à la gestion de l’alimentation, pour lutter contre le gaspillage et favoriser une meilleure répartition des denrées. En nous inspirant des systèmes alimentaires autochtones ainsi que de savoirs faires traditionnels nous pouvons adopter des alternatives durables et agir ici et maintenant pour protéger notre environnement. Cet événement se déroule dans le cadre du premier dimanche du mois, il est donc gratuit et sans inscription au préalable.

CHF 0.-

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève



