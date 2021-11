Genève MEG Genève Visite découverte enfants: Le prince et le saumon MEG Genève Catégorie d’évènement: Genève

le dimanche 16 janvier 2022

Issue d’une collaboration inédite entre l’artiste Genevoise Myriam Boucris de la compagnie Tohu Wa Bohu et des artistes Ts’msyen d’Alaska Gavin Hudson et David R. Boxley, cette visite découverte propose à vos enfants d’expérimenter grâce à la danse et aux sons un conte qui évoque la relation qu’entretiennent les Ts’msyen avec le peuple des Saumons et nous rappelle notre responsabilité envers notre environnement. L’activité est réservée aux enfants de 2 à 5 ans accompagné-e-s d’un-e adulte. L’activité aura lieu deux fois dans la journée, une fois de 10h à 11h puis de 11h15 à 12h15.

CHF 12.- (normal) / CHF 8.- (réduit), accès à l’exposition compris, gratuit pour les enfants.

Une expérience inédite qui fait voyager vos enfants avec le peuple des saumons de la rivière, à la mer, passant par nos estomacs. Exposition temporaire. Dimanche 16 janvier, 10h à 11h, 11h15 à 12h15. MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève

2022-01-16T10:00:00 2022-01-16T11:00:00;2022-01-16T11:15:00 2022-01-16T12:15:00

