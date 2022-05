Visite découverte EN MUSIQUE du Jardin “Saint-Odilon” Jardin Saint-Odilon Cluny Catégories d’évènement: Cluny

Un grand “potager” de plantes vivaces dont un espace réservé aux plantes médicinales, sans oublier arbres et rosiers – « Le jardin est une méditation à ciel ouvert, un secret révélé à qui le mérite » Pendant votre visite libre, nos amis musiciens accompagneront vos découvertes et vos rêveries avec de la musique baroque italienne, Renaissance et d’autres surprises au Luth, Flûte à bec et Théorbe.

Gratuit -15 ans | 4 € / au profit de l’Association “Jardins et Santé”.

Flânez dans nos jardins avec une douce mélodie ! Jardin Saint-Odilon 3 rue du 19 mars 1962, 71250 Cluny Cluny Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T15:30:00 2022-06-05T16:00:00;2022-06-05T16:30:00 2022-06-05T17:00:00

