Visite découverte de la Chapelle Saint Jacques et de son célèbre retable : La Mise au Tombeau.

Initialement hôpital, la date de la création de la Chapelle est à ce jour inconnue (à priori 14éme voire début du 15ème siècle).

Située sur un chemein annexe de Compostelle, cette dernière dans une salle unique servait de lieu de culte, de dortoir, de réfectoire pour les hôtes, et de salle de réunion pour les administrateurs. Les cérémonies liturgiques, les services mortuaires et les dévotions étaient unies à l’hébergement, à l’assistance et au soin.

En 1761 l’apport d’une relique de la vraie Croix, provoque sa transformation en lieu de culte à part entière.

Terminée en 1774, la Chapelle à laquelle on lui adjoint la sacristie en 1776, reçoit le décor de la chapelle épiscopale de Combefa, demeure de l’évèque d’Albi Louis 1er d’Amboise.

Le groupe sculpté composé de 20 personnages grandeur nature représente les trois dernières scènes de la Passion du Christ.

Monestiés

est lové dans une boucle du Cérou. Son patrimoine culturel s’intègre dans un environnement naturel bucolique. Vieilles pierres, demeures anciennes s’harmonisent avec le paysage vert et vallonné.

Depuis 2001, Monestiés est classé parmi les plus beaux villages de France et l’on apprécie de se balader à travers ses ruelles pittoresques à la rencontre des vestiges du passé : anciennes fortifications, pont de Candèze, fontaine du Griffoul, maisons à colombages et autres architectures remarquables… N’oubliez pas de découvrir les tableaux du musée Bajén-Vega, et d’admirer le groupe statuaire du château de Combefa à la Chapelle St Jacques, joyau de la cité.

Places de parking en libre accès tout autour du village.

Saturday 14 May, 19:00

Monetized

is nestled in a loop of the Cérou. Its cultural heritage is integrated into a bucolic natural environment. Old stones, old houses harmonize with the green and hilly landscape.

Since 2001, Monestiés is classified among the most beautiful villages in France and we appreciate to walk through its picturesque alleys to meet the remains of the past: ancient fortifications, bridge of Candèze, fountain of Griffoul, half-timbered houses and other notable architectures… Do not forget to discover the paintings of the Bajén-Vega museum, and to admire the group of statues of the castle of Combefa at the Chapel St Jacques, jewel of the city.

Inicialmente hospital, la fecha de la creación de la Capilla es hasta ahora desconocida (a priori 14 o incluso principios del siglo 15). Situada sobre un anexo anexo de Compostela, esta última en una sala única servía de lugar de culto, de dormitorio, de refectorio para los huéspedes y de sala de reuniones para los administradores. Las ceremonias litúrgicas, los servicios funerarios y las devociones estaban unidos al alojamiento, a la asistencia y al cuidado. En 1761 la aportación de una reliquia de la verdadera Cruz, provoca su transformación en lugar de culto por derecho propio. Terminada en 1774, la Capilla a la que se le adjunta la sacristía en 1776, recibe la decoración de la capilla episcopal de Combefa, residencia del obispo de Albi Luis I de Amboise. El grupo escultórico compuesto por 20 personajes de tamaño natural representa las tres últimas escenas de la Pasión de Cristo.

Sábado 14 mayo, 19:00

