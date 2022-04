Visite découverte en libre accès de la Chapelle Saint Jacques Chapelle Saint Jacques Monestiés Catégories d’évènement: Monestiés

Chapelle Saint Jacques, le samedi 14 mai

Initialement hôpital, la date de la création de la Chapelle est à ce jour inconnue (à priori 14éme voire début du 15ème siècle). Située sur un chemein annexe de Compostelle, cette dernière dans une salle unique servait de lieu de culte, de dortoir, de réfectoire pour les hôtes, et de salle de réunion pour les administrateurs. Les cérémonies liturgiques, les services mortuaires et les dévotions étaient unies à l’hébergement, à l’assistance et au soin. En 1761 l’apport d’une relique de la vraie Croix, provoque sa transformation en lieu de culte à part entière. Terminée en 1774, la Chapelle à laquelle on lui adjoint la sacristie en 1776, reçoit le décor de la chapelle épiscopale de Combefa, demeure de l’évèque d’Albi Louis 1er d’Amboise. Le groupe sculpté composé de 20 personnages grandeur nature représente les trois dernières scènes de la Passion du Christ. Visite découverte de la Chapelle Saint Jacques et de son célèbre retable : La Mise au Tombeau. Chapelle Saint Jacques rue du barry 81460 monestiés Monestiés Tarn

