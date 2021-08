Tauriac Église Lot, Tauriac Visite découverte Église Tauriac Catégories d’évènement: Lot

Une petite église avec un décor savant, prophètes et sibylles. Avec la découverte de l’imprimerie les livres circulent offrant des modèles au peintre……

Rdv devant l’église

