Le Jardin collectif des Z’Ecos Saint-Georgeais, le dimanche 5 juin à 10:00 Visite découverte du verger conservatoire (variétés anciennes), potager permacole, fonctionnement du composteur collectif. Don de compost et de plants. Participation aux activités possible ! Le Jardin collectif des Z’Ecos Saint-Georgeais Saint-Georges-de-Didonne, rue du Maréchal Leclerc 17110 Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00

