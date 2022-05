visite découverte d’un potager seigneurial recréé. entre changement climatique et changement de société, quelques défis relevés! Potager du Petit-Perray vaas Catégories d’évènement: Sarthe

visite découverte d'un potager seigneurial recréé. entre changement climatique et changement de société, quelques défis relevés!

du vendredi 3 juin au samedi 4 juin

Je vous accueille personnellement au Potager, en ce week-End exceptionnel, sur inscription de préférence, ce lieu étant mon lieu de travail. Dans le domaine du Petit-Perray, seul le potager est ouvert, et seulement dans ce cadre. Le terrain est sableux et difficile pour les PMR, impossible pour les fauteuils. Le potager étant un lieu de production de produits alimentaires pour la consommation du public, les chiens et TOUS les animaux de compagnie sont strictement interdits, même en laisse.

Le Potager n’est pas un lieu ouvert au public habituellement. Il n’y a pas de personnel dédié aux visites.

Potager du Petit-Perray à Vaas 72500

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00

