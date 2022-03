Visite découverte d’un jardin paysager à Betschdorf Le Jardin d’Élisabeth et de Didier Betschdorf Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Betschdorf

Visite découverte d’un jardin paysager à Betschdorf Le Jardin d’Élisabeth et de Didier, 4 juin 2022, Betschdorf. Visite découverte d’un jardin paysager à Betschdorf

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Le Jardin d’Élisabeth et de Didier Entrée: 2€ (gratuit pour les moins de 15 ans). 1 boisson offerte par entrée payante.

Ouverture exceptionnelle d’un jardin paysager de création récente s’étendant à l’arrière d’une maison de famille des années 30 atypique avec son toit rond en ardoise. Animations pour les enfants… Le Jardin d’Élisabeth et de Didier 11, rue du Stade, 67660 BETSCHDORF Betschdorf Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T13:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T13:00:00 2022-06-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Betschdorf Autres Lieu Le Jardin d'Élisabeth et de Didier Adresse 11, rue du Stade, 67660 BETSCHDORF Ville Betschdorf lieuville Le Jardin d'Élisabeth et de Didier Betschdorf Departement Bas-Rhin

Le Jardin d'Élisabeth et de Didier Betschdorf Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/betschdorf/

Visite découverte d’un jardin paysager à Betschdorf Le Jardin d’Élisabeth et de Didier 2022-06-04 was last modified: by Visite découverte d’un jardin paysager à Betschdorf Le Jardin d’Élisabeth et de Didier Le Jardin d'Élisabeth et de Didier 4 juin 2022 Betschdorf Le Jardin d'Élisabeth et de Didier Betschdorf

Betschdorf Bas-Rhin