le dimanche 6 juin

Visite du jardins, agrément, potager, pepinière, enclos , balade aménagée le long de la rivière, découverte de la vie dans la mare. Exposition des photos réalisée depuis 12 ans. Présentation des simples, de leur propriétés. Saphari photo et présentation des activités de l’association ( stages de greffe, découverte des divers biotopes de la région, sortie mycologique, utilisation des produits glanés dans la nature….) Fête anniversaire de l’association BIO GARDINS dans l’un des jardins des adhérents Merville 59660 122 Ancien chemin d’hazebrouck Merville Nord

2021-06-06T08:00:00 2021-06-06T08:30:00;2021-06-06T17:00:00 2021-06-06T17:30:00

