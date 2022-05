Visite découverte d’un jardin en agroécologie et permaculture. L’Eden du Druide Nordheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Nordheim

Visite découverte d’un jardin en agroécologie et permaculture. L’Eden du Druide, 3 juin 2022, Nordheim. Visite découverte d’un jardin en agroécologie et permaculture.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à L’Eden du Druide

**Des explications seront données sur les thématiques suivantes :** * Comment faire des **boutures** sur des Goji, figuier, sauge. * Comment faire son **paillage** et avec quel matériaux. * C’est quoi l’**électroculture** ? * Quelle plante utiliser au jardin en vue du **changement climatique**.

Entrée gratuite sur inscription. Pas de matériel à prévoir.

La visite du jardin sera commentée et nourrie d’explications sur l’origine et la manière d’utiliser certaines plantes, arbustes et arbres. L’Eden du Druide 4 rue des prunelles 67520 Nordheim Nordheim Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T20:00:00;2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T16:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Nordheim Autres Lieu L'Eden du Druide Adresse 4 rue des prunelles 67520 Nordheim Ville Nordheim lieuville L'Eden du Druide Nordheim Departement Bas-Rhin

L'Eden du Druide Nordheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nordheim/

Visite découverte d’un jardin en agroécologie et permaculture. L’Eden du Druide 2022-06-03 was last modified: by Visite découverte d’un jardin en agroécologie et permaculture. L’Eden du Druide L'Eden du Druide 3 juin 2022 L'Eden du Druide Nordheim Nordheim

Nordheim Bas-Rhin